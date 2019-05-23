Sancaktepe'de 5 katlı binada yangın paniği

SANCAKTEPE'de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Emek mahallesi Aygün sokakta meydana geldi.5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katta yaşayanlar binada mahsur kaldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Dudullu ve Ümraniye itfaiye ekipleri sevkedildi. Ekipler yangına zamanında müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.Üst katta mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, bodrum katta büyük çapta hasar meydana geldi. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.



Kaynak: DHA