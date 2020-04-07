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Sancaktepe'de 59 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

Sancaktepe'de 59 yaşındaki kadının şüpheli ölümü Sağlık görevlileri korona virüs ihtimali üzerine özel kıyafetli önlem aldı Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi Sancaktepe'de 59 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

07.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:22
Sancaktepe'de 59 yaşındaki kadının şüpheli ölümü
Sağlık görevlileri korona virüs ihtimali üzerine özel kıyafetli önlem aldı
Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi
İSTANBUL - Sancaktepe'de 59 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, korona virüs şüphesi üzerine özel korunaklı kıyafetlerini giyerek önlem aldı. Boyun kısmında ve bileklerinde kızarıklıklar olduğu tespit edilen kadının kesin ölüm sebebi otopsiden sonra ortaya çıkacak. Ölüm haberini alan kadının yakınları ise gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.
Sancaktepe Hilal Mahallesi Hatip Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın üst katında oturan 59 yaşındaki Melek Yıldız, dün sabah saatlerinde mutfakta ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
'Özel kıyafetli' önlem
Korona virüs tedbirleri kapsamında özel korunaklı kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri eve girerek incelemeler yaptı. Bu sırada polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın girişine şerit çeken ekipler, kimsenin binaya girmesine izin vermedi. Yıldız'ın ölüm haberini duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Polisten sosyal mesafe uyarısı
Bu sırada polisler, 'acınızı anlıyoruz ama burada durmanız sizin hayatınız açısından sıkıntı oluşturuyor" diyerek, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları gerektiği konusunda uyardı. Evin önüne gelen vatandaşların da maske ve eldiven takarak önlem aldıkları görüldü.
Vücudunun boyun kısmı ve bileklerinde kızarıklıkların olduğu tespit edilen Melek Yıldız'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan, hayatını kaybeden kadının eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sancaktepe’de 59 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

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Sancaktepe'de 59 yaşındaki kadının şüpheli ölümü
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