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SANCAKTEPE'DE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA POLİSTEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Sancaktepe'de, doğum gününü kutlamak için 155'i arayan 9 yaşındaki Ramazan Polat'a polis ekipleri sürpriz yaptı.

16.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:41
Sancaktepe 'de, doğum gününü kutlamak için 155'i arayan 9 yaşındaki Ramazan Polat'a polis ekipleri sürpriz yaptı.
Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 9 yaşındaki Ramazan Polat, 155'i arayarak dışarı çıkamadığından doğum gününü kutlayamadığını belirtti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, pasta alarak Polat'ın evine gitti. Kardeşleriyle birlikte doğum günü pastasını üfleyen Ramazan Polat, polis ekiplerine teşekkür etti. Ekipler ise Ramazan Polat ve kardeşlerine evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ramazan Polat, 'Doğum günüm kutlandı diye kendimi çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. O yüzden de çok mutluyum. 155 numarasını zaten biliyordum. Aradım. İstedim. Polis abilerim getirdi. Onlara çok teşekkür ederim. dedi. SANCAKTEPE’DE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA POLİSTEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Sancaktepe, Polis, Güncel
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