Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 3 şehit

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:40



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:40

Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 3 şehitİSTANBUL - Sancaktepe'de askeri bir helikopter düştü. 3 askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Skorsky tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahaller arasında düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 3 askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.