Sancaktepe'de Askeri Helikopter Düştü! İşte Olay Yerinden İlk Görüntüler

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin evlerin arasına düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

4 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

SOKAKTA KİMSE OLMAMASI NEDENİYLE SİVİLLER ZARAR GÖRMEDİ

Sokakta kimsenin olmaması nedeniyle olayda siviller zarar görmediği ifade edildi.

VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

4 askerimizin şehit olduğu helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler;