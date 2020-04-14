Bahçede yakalanan şüpheli, ev sahibi kovalayınca 5 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü

İstanbul Sancaktepe'de hırsızlık yapmak için eve girmeye çalıştığı öne sürülen S.T, bahçede ev sahiplerine yakalandı. Kendisini kovalamaya başlayan ev sahiplerinden kaçan şüpheli, 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Bacağı kırılan şahıs, düştüğü yerden ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda çıkarılabildi.

SOPA İLE KOVALADILAR

Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Serkan Deniz, iddiaya göre evin bahçesinde şüpheli bir kişiyi gördü. Deniz'in bağırması üzerine evdeki diğer yaşayanlar ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli S.T. vatandaşlardan kaçarken 5 metrelik dere yatağına düştü. Şüpheliyi kovalayanlar arasındaki bir kadının elindeki sopa dikkat çekti.

1 SAAT SONRA KURTARILABİLDİ

Vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ve sağlık ekipleri merdiven yardımıyla dereye indi. Bacağı kırılan şüpheli S.T. ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yukarı çekilerek düştüğü yerden kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

''ALLAH'IN SOPASI YOK, BİZİMKİNE DENK GELDİ''

Ev sahibi Serkan Deniz, "Sabah yataktan atladım, kardeşim çağırdı. Bahçede biri var eve girecekti herhalde. Bizi görünce kaçmaya başladı. Korkudan dereye atladı. Bacağını kırdı. Allah'ın sopası yok, bizim sopamıza denk geldi." dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.