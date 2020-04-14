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SANCAKTEPE'DE BAHÇESİNE GİRDİĞİ KİŞİLERDEN KAÇAN ŞÜPHELİ DEREYE DÜŞTÜ

SANCAKTEPE'de hırsızlık için eve girmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli bahçede ev sahiplerine yakalanınca kaçmak isterken 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

14.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:45
SANCAKTEPE'DE BAHÇESİNE GİRDİĞİ KİŞİLERDEN KAÇAN ŞÜPHELİ DEREYE DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'de hırsızlık için eve girmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli bahçede ev sahiplerine yakalanınca kaçmak isterken 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Bacağı kırılan şüpheli itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Serkan Deniz evin bahçesinde şüpheli bir kişiyi gördü. Deniz'in bağırması üzerine evdeki diğer yaşayanlar ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli S.T. vatandaşlardan kaçarken 5 metrelik dere yatağına düştü. Şüpheliyi kovalayanlar arasındaki bir kadının elindeki sopa dikkat çekti.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ve sağlık ekipleri merdiven yardımıyla dereye indi. Bacağı kırılan şüpheli S.T. ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yukarı çekilerek düştüğü yerden kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
"KORKUDAN DEREYE ATLADI"
Ev sahibi Serkan Deniz, "Sabah yataktan atladım, kardeşim çağırdı. Bahçede biri var eve girecekti herhalde. Bizi görünce kaçmaya başladı. Korkudan dereye atladı. Bacağını kırdı. Allah'ın sopası yok, bizim sopamıza denk geldi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmangazi, İtfaiye, Sabah, Güncel
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