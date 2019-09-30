Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulunduİSTANBUL - Sancaktepe'de bir kadın, kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu.

30.09.2019 21:32
Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu
İSTANBUL - Sancaktepe'de bir kadın, kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, adının Zahide A. olduğu öğrenilen kadın karnından silahla vurulmuş halde kaldırımda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Sancaktepe'de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:06 Ataşehir'de oto tamircide korkutan yangın
22:54 Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'ü 'tehdit' davası
22:49 Mamak'ta Özel Halk Otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi
22:45 Kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi
22:43 Eşini bıçaklayıp intihara kalkıştı
22:42 Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu
22:41 Kazadan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi