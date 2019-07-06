06.07.2019 04:16
Haberler» Güncel» Haber

SANCAKTEPE'DE BÖREKÇİDE YANGIN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de börekçide çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de börekçide çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Safa Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde bulunan bir börekçide saat 03.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. SANCAKTEPE'DE BÖREKÇİDE YANGIN
Kaynak: DHA
İtfaiye, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:17   Sancaktepe'de börekçide yangın
04:16   SANCAKTEPE'DE BÖREKÇİDE YANGIN
04:12   DHA İSTANBUL - SANCAKTEPE'DE BÖREKÇİDE YANGIN
03:34   Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası
03:15   GÜNDEM ÖZETİNE
03:05   Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı
02:57   DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 7 BİN LİRA CEZA KESİLDİ