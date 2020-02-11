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Sancaktepe'de çatı katı alev alev yandı

SANCAKTEPE Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, yaklaşık bir saat içinde söndürüldü.

11.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:32Sancaktepe'de çatı katı alev alev yandı
SANCAKTEPE Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, yaklaşık bir saat içinde söndürüldü.

Yagın saat 08: 30 sıralarında  Geylani Caddesi Uyanık Sokak üzerinde bulunan 3 katlı boş haldeki binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında  yapılan izolasyon çalışması sırasında bacadan çıkan dumanlar bir anda yerini alevlere bıraktı.  Katta çalışan işçiler hemen binadan çıktı. Rüzgarın etkisiyle tüm çatı katını saran yangında daire kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarına başlandı. Olayın görgü tanığı mahalle sakini Hakan Çaylım "Gördüğümüz kadarıyla alevler bir anda yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle 10-15 dakika içerisinde her yere yayıldı. Bildiğimiz kadarıyla içeride kimse kalmadı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiler ve yangını söndürdüler." İfadelerini kullandı.


- İstanbul

Fatih Mahallesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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