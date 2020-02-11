SANCAKTEPE'DE ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, yaklaşık bir saat içinde söndürüldü.

Yagın saat 08: 30 sıralarında Geylani Caddesi Uyanık Sokak üzerinde bulunan 3 katlı boş haldeki binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışması sırasında bacadan çıkan dumanlar bir anda yerini alevlere bıraktı. Katta çalışan işçiler hemen binadan çıktı. Rüzgarın etkisiyle tüm çatı katını saran yangında daire kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarına başlandı. Olayın görgü tanığı mahalle sakini Hakan Çaylım "Gördüğümüz kadarıyla alevler bir anda yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle 10-15 dakika içerisinde her yere yayıldı. Bildiğimiz kadarıyla içeride kimse kalmadı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiler ve yangını söndürdüler." İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Alevli görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-vatandaş ile röp

-polis ekiplerinden görüntü

-genel ve detay görüntüler

- İstanbul