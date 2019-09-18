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Sancaktepe'de çatı katında yangın

SANCAKTEPE'de 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

18.09.2019 09:57Sancaktepe'de çatı katında yangın
SANCAKTEPE'de 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın  saat 08: 00 sıralarında  Eyüpsultan Mahallesi Çağrı Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında  çıktı.  İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangın yerine sevk edildi.  Yangından haberdar olanlar dışarı çıkarken, diğer bina sakinleri kapı zilleri çalınarak çıkarıldı.  Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri hemen söndürme çalışmalarına başladı.  Binanın çatı katında mahsur kalan bir kişi,  itfaiye ekipleri tarafından binanın merdivenlerinden indirilerek dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evlerinden sokağa çıkan komşular, dumandan etkilenenlere su ve ayran verdi.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Öner, "'Bir arkadaşım çatı katında çıkan yangını görmüş. Panikle binanın zillerine basarak herkesi uyandırmış.  Daha sonra itfaiyeyi çağırmışlar. Binadan yoğun dumanlar yükseldiğini gördüm.  Yaralı ve can kaybıyla alakalı henüz bir bilgim yok." dedi.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Çatıdan detaylar
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi
-Mahsur kalan vatandaştan detaylar
-Binadan çıkan çocuklar ve vatandaşlar
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Vatandaş Ali Öner ile röp
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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