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Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

Sancaktepe'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

19.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:11
'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan Mahallesi Menteş Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
ekiplerinin söndürdüğü yangının çıktığı ev, kullanılamaz hale geldi.
Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

Sancaktepe, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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