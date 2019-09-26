Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sancaktepe'de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi

Sancaktepe'de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldıİSTANBUL - Sancaktepe'de 2 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu.

26.09.2019 21:16
Sancaktepe'de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi
Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı
İSTANBUL - Sancaktepe'de 2 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Binadaki vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Çatlakların oluştuğu bina havadan görüntülendi.
Sancaktepe Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında deprem nedeniyle çatlaklar meydana geldi. Olay yerine Sancaktepe Belediyesi ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu binanın sakinleri belediye ekiplerince dışarı çıkartıldı.
Çatlakların oluşmasıyla boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.
Sancaktepe'de deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi

Sancaktepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42 Avcılar Denizköşkler'de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
23:36 Fındık hırsızları kamerada...Biri etrafı kolaçan etti, diğeri evin duvarına işedi
23:29 Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi
23:24 AFAD, deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı
23:23 Dolandırdıkları yaşlıların ellerini öpmeyi ihmal etmemişler
23:22 Bahçelievler'de iki bina daha tedbir amaçlı mühürlendi
23:19 Düğünde maganda dehşeti...Maganda kurşunu davulcuyu öldürdü