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SANCAKTEPE'DE DOĞAZGAZ PATLAMASI (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHASancaktepe'de bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi.

17.08.2019 08:04 SANCAKTEPE'DE DOĞAZGAZ PATLAMASI (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgelede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler



Sancaktepe, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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