Sancaktepe
'de düşen askeri helikopterin enkazı havadan görüntülendi
İSTANBUL - Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının gerçekleştiği sokak havadan görüntülendi. Görüntülerde helikopter enkazını kaldırma çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Skorsky tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahalle arasında düşmüş 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı.İki apartmanın arasına düşen helikopterin düştüğü sokak havadan görüntülendi. Görüntülerde Helikopterin kaldırılma çalışmalarının devam ettiği görülüyor.
Helikopter,Sancaktepe
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:03