Sancaktepe'de Düşen Askeri Helikopterin Enkazı Kaldırıldı

27 Kasım 2018 Salı 15:30



27 Kasım 2018 Salı 15:30

SANCAKTEPE'de 4 askerin şehit düştüğü, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.Helikopterin düştüğü Fırtına Sokak'ta kaza kırım ekibi tarafından incelemeler yapıldı. Daha sonra vinç yardımı ile helikopterin gövde kısmı TIR'a yüklendi. Gövdeden koparak sokağın karşı tarafına düşen kuyruk kısmı ve diğer parçaları görevliler tarafından taşınarak vincin arka tarafına konuldu. Bu arada helikopterin yakıt bulaşan kısımlarına itfaiye tarafından köpük sıkıldı. Helikopterin düştüğü alan belediye ekiplerince temizlendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Helikopterin gövdesinin TIR'a yüklenmesi-Helikopterin kuyruk kısmının vinçe yüklenmesi-Diğer parçaların görevlilerce taşınması-Yakıt bulaşan parçalara köpük sıkılması-Alanın belediye ekiplerince temizlenmesiGenel ve detay görüntüler - Bezgin