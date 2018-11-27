27 Kasım 2018, 14:22
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Sancaktepe'de Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırıldı

Sancaktepe

Sancaktepe’de dün düşen helikopter enkazında yapılan incelemeler sona erdi.

Sancaktepe'de dün düşen helikopter enkazında yapılan incelemeler sona erdi. İnceleme çalışmalarının bitmesiyle birlikte helikopterin enkazı vinç yardımıyla tıra ve kamyonlara yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Sancaktepe dün mahalle arasına helikopter düşmüş 4 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralanmıştı. Dün havanın kararmasıyla sona eren helikopter enkazındaki inceleme çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlamıştı. Olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemeleri sona erdi. İnceleme çalışmalarının bitmesiyle birlikte helikopterin enkazı da, tıra ve kamyonlara yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL
27 Kasım 2018 Salı 14:22



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