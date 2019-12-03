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Sancaktepe'de Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım toplantısı

Sancaktepe Belediyesi'nde Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi Tanıtım Toplantısı yaptı.

03.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:14Sancaktepe'de Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi tanıtım toplantısı
Belediyesi'nde Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi Tanıtım Toplantısı yaptı. Toplantı sonrası sahneye çıkarak türkü söyleyen Ayşegül isimli görme engelli kız renkli görüntülere sahne oldu.

Necmettin Erbakan Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıya Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Sancaktepe Belediyesi'nde Engelsiz Teknoloji Geliştirme Merkezi Tanıtım Toplantısı'nda Ayşegül isimli görme engelli kız sahneye çıkarak türkü söyledi. Türkü söyleyen Ayşegül'ü Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tebrik etti.

Toplantıda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "İlk başta duyduğumuzda çok heyecanlanmıştım. Bugün bu heyecanım 10 katına çıktı. Gerçekten 'da dünyada çok önemli bir projenin adımını atıyoruz. Ben Sancaktepe ile sınırlı tutmuyorum çünkü örnek olacak ve her yerde de el atılacak bir proje ile İnşallah tanışmış oluyoruz. Bu bizim her şeyden önce insanlık vazifemiz. Her şeyden önce bizim gönlümüzün, insanlığımızın gereği. Kapılarımızı hem teknolojiye hem de bütün İstanbul'daki bütün engelsiz kardeşlerimize açık. ve bu vesile ile bugün 3 Aralık engelliler günümüz hayırlı olsun diyorum. Bu proje ile engeliler içerisinde kalmayacak. Sınırlar ortadan kalkacak. ve yetkilerin içerisinde yeni iş sahalarında kendi emeklerini kıymetlendirecekler. Biz buna bir kere canı gönülden inanıyoruz. Engellerini yıkacak kardeşlerimize yürekten inanıyorum. 18-45 yaş aralığı olan kardeşlerimiz hocalarımız eşliğinde eğitim alacaklar" dedi. - İSTANBUL

Sancaktepe Belediye, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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