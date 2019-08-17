Haberler» Güncel» Haber

Sancaktepe'de evde patlama

Sancaktepe'de bir evde patlama meydana geldi.

17.08.2019 10:29 Sancaktepe'de evde patlama
Sancaktepe'de bir evde patlama meydana geldi.
İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında bulunan dairede ilk belirlemelere göre, piknik tüpünden kaynaklanan bir patlama oldu.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yaralanan bir kişi, hastaneye sevk edildi.
Patlama nedeniyle evin duvarları da yıkıldı.
İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Sancaktepe, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:36   'Kayseri'deki binaların yüzde 40'ı riskli'
11:36   Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var
11:36   Zonguldak'ta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri oldu
11:35   10 yavru doğuran Nazlıya ziyaretçi ilgisi
11:35   Havza'dan kısa kısa
11:35   Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
11:35   Hacıbektaş'a ziyaretçi akını