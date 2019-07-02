02.07.2019 03:51
Haberler » Güncel » Haber

Sancaktepe'de fabrika yangını

Sancaktepe

Sancaktepe'de raf fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sancaktepe 'de raf fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınana bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde bulunan bir raf fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA
Sancaktepe , İtfaiye , Güncel

Son Dakika Haberleri
04:40 Demet Akalın'ın Bodrum gecelerine damgasını vurdu
04:37 Sancaktepe'de fabrika yangını
04:24 Ev yangını: 1 yaralı
04:24 Başkentte uyuşturucu operasyonu
04:22 Myanmar, Arakanlı mülteci kamplarına üst düzey heyet gönderecek
04:12 Aydın'da ev yangını: 1 yaralı
04:10 Aliağa'daki gemi yangını (5)