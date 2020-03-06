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İstanbul Sancaktepe'de minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Sancaktepe'de kayganlaşan yolda içi yolcu dolu minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

06.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:04

'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen içi yolcu dolu hatlı minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı birinin ise durumu ağır.

Kaza, Sancaktepe Bakkalköy Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Levent Barhan yönetimindeki içi yolcu dolu hatlı minibüs ile Cihan Taşer yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

BİRİ AĞIR 10 YARALI

Feci kazada iki araçta bulunanlardan toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"MİNİBÜSTEKİLERİN DURUMU İYİ DEĞİL"

Olay hakkında konuşan otomobilin sürücüsü, "Bir anda minibüs üstüme geldi neye uğradığımı şaşırdım. Biz iyiyiz ama minibüstekilerin durumu iyi değil" dedi.

İstanbul Sancaktepe'de minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

Sancaktepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (9)
BESİKTASLİİİİİ:Ne yagmurundan kayganlasan yolmus minubuslere denetim varmi yok birbiriyle yaris halindeler gecen hafta bir bayan oldu neden halen denetlenmiyor neden insanlar icece gidiyor neden neden neden
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ADALETSİZADALET:Dolmuşlara denetim şart.
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YAZIK..ÇOK YAZIK:her sabah biniyorum, insan gibi kullanan ya 5 yada 6 tane şoför var diğerlerini şehrin dışına atmak lazım saygı yok, terbiye yok, sorumluluk duyguları sıfır Allah bildiği gibi yapsın bunları
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GALİP GUNEY:Nerede trafik polisleri, bu kadar aymazlık olmaz, , ,
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BABA:Bir çoğu eğitimsiz ve kaba. Ayrıca araç sürmesini de bilmiyor, sadece ehliyet almakla bu işler olmuyor. Hepsine ileri ve güvenli sürüş kursu verilmeli ve gerçek anlamda testlere tabi turulmalılar. Sektördeki para kazanma hırsı da bunun sebeplerinden bir tanesi. Şoförlük mesleğine standartlar getirilmeli, para kazanacağım diye hız yapıp felakete yol açıyorlar.
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KİMSE:Dolmuslarin cilgin gibi gitmesinden cok yoruldum artik.
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GAMSIZ:okul servisleri dolmuşlardan çok daha kötü yazık çocuklar her an tehlikede bu araçlarda özellikle şehir içi okul servisleri yollarda deli gibi gidiyorlar kaç defa da denk geldim gelmeye de devam ediyorum
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YANİİİİİİ:hız felakettir
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TUNA:Dolmuşçuya iyi olmuş olan içindeki müşterilere oluyor adamların umurunda değil dolmuşçular içinde müşteri olmasan kaza yapsalar iyi olur seviniriz
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6.03.2020 12:47:43