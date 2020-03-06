İstanbul Sancaktepe'de minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

Sancaktepe 'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen içi yolcu dolu hatlı minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı birinin ise durumu ağır.

Kaza, Sancaktepe Bakkalköy Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Levent Barhan yönetimindeki içi yolcu dolu hatlı minibüs ile Cihan Taşer yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

BİRİ AĞIR 10 YARALI

Feci kazada iki araçta bulunanlardan toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"MİNİBÜSTEKİLERİN DURUMU İYİ DEĞİL"

Olay hakkında konuşan otomobilin sürücüsü, "Bir anda minibüs üstüme geldi neye uğradığımı şaşırdım. Biz iyiyiz ama minibüstekilerin durumu iyi değil" dedi.