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Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar kamerada

Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar kameradaİSTANBUL - Sancaktepe'de yaklaşık bir ton inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı.

28.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:25
'de inşaat demiri çalan hırsızlar kamerada
İSTANBUL - Sancaktepe'de yaklaşık bir ton inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı.
Sancaktepe'de bir inşaattan bir ton inşaat demiri çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri aracı tespit etti. Veysel Karani Caddesi üzerinde plakasız minibüsü durduran ekipler, minibüs içinde demirleri bulamadı. Gözaltına alınan C.E ve K.E.'nin hırsızlık suçlarından kaydı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıslardan C. E adli kontrol şartı ile serbest kalırken, K.E. ise çıkardığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıslar demirleri minibüse yüklerken görülüyor.
Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar kamerada

Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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