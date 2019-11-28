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Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı

Sancaktepe'de yaklaşık bir ton inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı.

28.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:47Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı
'de yaklaşık bir ton inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı.

Sancaktepe'de bir inşaattan bir ton inşaat demiri çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri aracı tespit etti. Veysel Karani Caddesi üzerinde plakasız minibüsü durduran ekipler, minibüs içinde demirleri bulamadı. Gözaltına alınan C.E ve K.E'nin hırsızlık suçlarından kaydı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıslardan C. E adli kontrol şartı ile serbest kalırken, K.E. ise çıkardığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıslar demirleri minibüse yüklerken görülüyor. - İSTANBUL

Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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