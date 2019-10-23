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Sancaktepe'de intihar girişimi

Sancaktepe'de bir vatandaş çocuklarını göremediği iddiası üzerine kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu.

23.10.2019 12:53
Sancaktepe'de bir vatandaş çocuklarını göremediği iddiası üzerine kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polisin 2 saat ikna çabaları sonucu vatandaş ikna edildi.
Olay geçtiğimiz günlerde Sancakepe Osmangazi Mahallesi İntizam Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayınpederinin eşini ve çocuklarını kendisine göstermediği iddiası üzerine kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşı ikna etmek için olay yerine eşi ve akrabaları getirildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü 2 saatlik müzakere çabası üzerine vatandaşın elindeki silahı almayı başardı. Vatandaş kendi aracıyla ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay anı vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Sancaktepe'de intihar girişimi

Sancaktepe, Güncel

Kaynak: DHA

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