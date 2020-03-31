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SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEKİ YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Murat KORKMAZ/ Sancaktepe'de bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

31.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:32
SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEKİ YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Murat KORKMAZ/

Sancaktepe 'de bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın esnasında iş yerinde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Fatih Mahallesi Durak Sokak'ta saat 18.00 sıralarında çıktı. Lojistik işlerinin yürütüldüğü iş yerinin giriş katında henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden ve o sırada içeride bulunduğu öğrenilen firma çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, içeride bulunan 1'i çocuk 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen üç kişiye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri tarafından ambulans içerisinde yapıldı. Yangını gören mahalle sakini Şafak Yenigün, "Ses ve dumanı görünce dışarı çıktık. İçeride 1 çocuk, bir erkek ve 1 kadın vardı. İtfaiye geldi, dışarıya çıkarttı. Durumları iyiymiş." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden detay

-Yangının çıktığı iş yerinden detay

-Ekiplerin müdahale etmelerinden detay

-Sağlık ekiplerinden detay

-Vatandaşlardan detay

-Görgü tanığı röp


Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Mahallesi, Sancaktepe, İtfaiye, Güncel
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