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Sancaktepe'de kaçak maske üretilen imalathaneye denetim: 22 bin maske ele geçirildi

Sancaktepe'de kaçak maske üretimi yapılan imalathaneye denetim düzenledi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
Sancaktepe'de kaçak maske üretilen imalathaneye denetim: 22 bin maske ele geçirildi
Sancaktepe 'de kaçak maske üretimi yapılan imalathaneye denetim düzenledi. Denetimde toplam 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Uysal Caddesinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak maske imalatı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. 26 Mart tarihinde 14.30 sıralarında denetim gerçekleştirildi. Denetimde 4 bin adeti hazır, 18 bin adeti ise yapılmamış vaziyette toplam 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi. Kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sancaktepe, 3. Sayfa

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