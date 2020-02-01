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Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada

SANCAKTEPE'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı.

01.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:05Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada
SANCAKTEPE'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı.

'de geçtiğimiz cumartesi günü iddiaya göre Beşir Ç., kendisini reddeden Hatice L.'yi kaçırmak istedi.

Atatürk Mahallesi'nde Hatice L.'yi zorla araca bindirdirdiği öne sürülen Beşir Ç.'nin, genç kadının akrabalarının farketmesi üzerine Hatice L'yi otomobilden attı. Genç kadın yaralanırken Beşir Ç. hızla uzaklaştı. Hatice L.'nin akrabaları bir süre otomobilin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Beşir Ç.'yi yakaladı. Olay anında Beşir Ç.'nin yanında bulunduğu öğrenilen Adem I. İse Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.



Hatice Çarpar, Sancaktepe, Güncel

Kaynak: DHA

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