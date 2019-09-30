Sancaktepe'de genç bir kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre,17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve adının Zahide olduğu belirlenen genç bir kız karnından silahla vurulmuş halde kaldırımda bulundu.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kız çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SANCAKTEPE'DE BİR KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Öte yandan Sancaktepe'nin bir başka semtinde de yaşlı bir kadın evinde öldürülmüş, cinayet zanlısı olarak da alınan oğlu C.T. ile arkadaşı F.Ş, gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki zanlı tutuklanmıştı.