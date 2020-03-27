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Sancaktepe'de kapalı olması gereken işyerinde kumar oynayan 9 kişi yakalandı

SANCAKTEPE 'de koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken işyerinde tombala oynayan kişilere düzenlenen operasyonda 13 laptop ve kumar makinesi ele geçirilirken, 9 kişiye para cezası kesildi.

27.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:27
Sancaktepe'de kapalı olması gereken işyerinde kumar oynayan 9 kişi yakalandı
SANCAKTEPE 'de koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken işyerinde tombala oynayan kişilere düzenlenen operasyonda 13 laptop ve kumar makinesi ele geçirilirken, 9 kişiye para cezası kesildi.

Sancaktepe Meclis Mahallesinde bulunan bir işyerinde tombala oynatıldığı ihbarını alan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saat 23.35 sıralarında adrese baskın düzenledi. İşyerinde 9 kişinin bir internet sitesi üzerinden sanal tombala oynadığı belirlenirken, 13 laptop ve kumar makinesi ele geçirildi. İşyeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, kumar oynayan kişilere 9 bin 800 Lira para cezası kesildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sancaktepe, Güncel

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