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Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

Sancaktepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken ve kumar oynatılan bir kıraathanede, 1'i iş yeri sahibi 6 kişiye idari para cezası kesildi.

Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi
05.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:58
Sancaktepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken ve kumar oynatılan bir kıraathanede, 1'i iş yeri sahibi 6 kişiye idari para cezası kesildi.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta Meclis Mahallesi'nde daha önceden mühürlenen bir kıraathanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, sanal ortamda tombala oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 5 kişi ile iş yeri sahibine idari para cezası kesildi.
İş yeri sahipleri Muzaffer A. ve Hasan S'ye "mühür fekki" ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem de yapıldı.
Kıraathane, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, Güncel, Haber

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