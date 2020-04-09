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Sancaktepe'de kumar oynatılan tekel bayiine operasyon

SANCAKTEPE'de bir tekel bayiinin arka bölümünde kumar oynayan 7 kişiye toplam 22 bin 260 lira para cezası kesilirken, tekel bayii zabıta ekiplerince mühürlendi.

09.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:30
Sancaktepe'de kumar oynatılan tekel bayiine operasyon
SANCAKTEPE'de bir tekel bayiinin arka bölümünde  kumar oynayan 7 kişiye toplam 22 bin 260 lira para cezası kesilirken, tekel bayii zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Berceste Sokaktaki bir tekel bayiinin arka tarafındaki bölümde kumar oynatıldığı ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti. İşyerine dün saat 17.30 sıralarında operasyon düzenleyen polis ekipleri, tekel bayiinin arka bölümünde 7 kişinin alkol ile sigara içerek 2 kumar makinesinde oyun oynadıklarını belirledi. Aralarında iş yeri sahibinin de  bulunduğu 7 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan 3180 lira para cezası kesilirken, 2 kumar makinesine el koyuldu. Ayrıca işyeri sahibine kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan da işlem yapıldı, iş yeri  zabıta ekiplerince mühürlendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Sancaktepe, Zabıta, Güncel
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