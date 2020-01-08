Haberler » Güncel » Sancaktepe'de Leyla ile Mecnun oyunu büyük beğeni aldı - Haber

Sancaktepe'de Leyla ile Mecnun oyunu büyük beğeni aldı

Sancaktepe Belediyesinin kültür sanat sezonu kapsamında Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen "Leyla ile Mecnun" oyunu büyük beğeni aldı.

08.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:21 Sancaktepe'de Leyla ile Mecnun oyunu büyük beğeni aldı
Belediyesinin kültür sanat sezonu kapsamında Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen "Leyla ile Mecnun" oyunu büyük beğeni aldı. Tiyatroda konuşma yapan Başkan Döğücü, "Halkımızın çok teveccühünü aldık. Biz de Sancaktepe'yi tiyatronun sanatın merkezi haline getirmenin çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde oynanan tiyatroya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda tiyatrosever katıldı. Kültür sanat sezonunu "Reis Bey" tiyatrosu ile açan Sancaktepe Belediyesi ikinci tiyatro oyunu olarak "Leyla ile Mecnun"u tiyatroseverler ile buluşturdu. Prof. Dr. İskender Pala'nın kaleme aldığı rejisörlüğünü Mustafa Kurt'un yaptığı oyun, Leyla ile Mecnun arasında geçen aşk hikayesini anlatıyor. 19.00'da başlayan tiyatro oyununun sonunda Başkan Döğücü tiyatro oyuncularını tebrik ederek çiçek verdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Halkımızın çok teveccühünü aldık. Biz de Sancaktepe'yi tiyatronun sanatın merkezi haline getirmenin çalışmalarını yapıyoruz. Altyapı çalışmalarımız devam etmekte. Kültür Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde devlet tiyatrolarımızı ayda bir olmak üzere Sancaktepemiz'de bundan sonra sanatçılarımız ile birlikte buluşturacağız. Bu güzel bir çalışma oldu. ve gerçekten çok keyif alarak izledik. Sanatı burada bu salonda izlemek hem onur hem gurur verdi. Gençlerimiz var, yaşlılarımız var. Her yaştan insanın gelip burada tiyatroyu izlemeleri beni çok mutlu etti. Biz sanatı sanat olarak düşünüyoruz. ve her türlü tiyatroya da İnşallah bu salonlarımızda yer vermeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Devlet Tiyatroları, Sancaktepe, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:46   Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Haber
10:45   Minibüsle çarpışıp, duvara vuran kamyonetin alev aldığı anlar kamerada - Haber
10:45   Cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 56'ya yükseldi - Haber
10:45   Bayrampaşa'da silahla bir kişiyi vuran şahıs yakalandı - Haber
10:45   Türkiye, enerji yoğunluğunu yüzde 40 azaltabilecek potansiyele sahip - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:52:46