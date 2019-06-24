24.06.2019 23:38
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sancaktepe'de markete silahlı saldırı: 1 ölü

Sancaktepe

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından marketinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul 'un Sancaktepe ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından marketinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Caddesi'nde bulunan Bakkal Durağı arkasındaki bir markete saat 21.00 sıralarında giren kişi dükkan sahibi Selim Yahşi'nin (30) üzerine kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yahşi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Osmangazi , İstanbul , Sancaktepe , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:44 Adıyaman'da feci kaza: Biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
00:43 İzmir'de feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
00:41 Tekirdağ'da çöp kamyonunda korkutan yangın
00:32 Tekirdağ'da çöp kamyonunda korkutan yangın
00:27 D-650'de kimyasal tanker yangını
00:25 Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu
00:24 Adıyaman'da feci kaza: Biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti