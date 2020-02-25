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Sancaktepe'de markette bıçaklı gaspçı kamerada

Sancaktepe'de market çalışanına bıçak çeken şahıs, kasadaki bin 75 TL'yi zorla gasp etti.

25.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:14Sancaktepe'de markette bıçaklı gaspçı kamerada
'de market çalışanına bıçak çeken şahıs, kasadaki bin 75 TL'yi zorla gasp etti. Market çalışanları kaçan şahsı durdurmak isterken bir market çalışanı da şahsı paspas ile kovaladı. Gaspçının parayı çaldığı anlar ile kovalama anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesinde bulunan bir markette 9 Şubat tarihinde meydana geldi. Markete giren bir şahıs, kasada görevli market çalışanına bıçak çekerek zorla kasayı açtırdı. Kasada bulunan bin 75 TL parayı alan şahıs hızla marketten kaçmaya başladı. Gasba uğrayan market çalışanı ile diğer market çalışanları da şahsın peşine takılarak kovalamaya başladı. Market çalışanlarından biri ise eline aldığı paspas ile şahsın peşine düştü.

Olay ile ilgili çalışma yapan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, gaspçının H.Ç.(16) isimli yaşı küçük bir şahıs olduğunu tespit etti. Şahıs, Esenyurt'ta belirlenen bir adrese yapılan operasyon ile yakalandı. Şahsın üzerinde buluna 150 TL para mağdur şahsa geri verildi.

Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın markette bıçak çekerek para gasp ettiği anlar market çalışanlarının gaspçıyı paspas ile kovalaması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs market çalışanına bıçak çekerek kasadaki parayı gasp ediyor. Şahıs kaçarken de market çalışanları şahsı kovalıyor, bir market çalışanı da şahsı paspasla kovalıyor. - İSTANBUL

Sancaktepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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