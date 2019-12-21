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Sancaktepe'de minibüs ile otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

Sancaktepe'de bir minibüs ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi yaralandı.

21.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:50 Sancaktepe'de minibüs ile otomobil birbirine girdi: 5 yaralı
'de bir minibüs ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Sancaktepe TEM otoyolu yan yolda saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre seyir halinde olan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlar bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleni ardından ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Sancaktepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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