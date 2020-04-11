Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi

Sancaktepe 'de eczacılık yapan İsmail Durmuş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken Durmuş'un vefatının ardından Sancaktepe Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından skandal bir paylaşım yapıldı.

BELEDİYE, HAYATINI KAYBETTİĞİ DUYULDUKTAN SONRA YANIT VERDİ

İsmail Durmuş, 18 Mart Günü Twitter'dan eczanesinin sınırları içinde bulunduğu Sancaktepe Belediyesi'ni etiketleyip eczacıların risk grubunda bulunduğunu ve eczanelerin dezenfekte edilmesi gerektiğini yazdı. Sancaktepe Belediyesi ise 18 Mart'ta atılan tweete adres ve iletişim bilgisi isteyerek cevap verdi. Paylaşımın en acı tarafı ise belediyenin eczacı İsmail Durmuş'a hayatını kaybettikten sonra dönüş yapması...

ECZACI ODASI BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

İstanbul Eczacı Odasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Sancaktepe'de Canan Eczanesi'nde görevli olan 38 yaşındaki İsmail Durmuş'un korona nedeniyle hayatını kaybettiğine yer verilirken, bir de başsağlığı mesajı yayınlandı. Odanın konuyla ilgili mesajında, "Genç meslektaşımız Eczacı İsmail Durmuş'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz." ifadesi yer aldı.

"7-8 MESLEKTAŞIMIZ POZİTİF"

Geçtiğimiz gün yaptığı bir değerlendirmede eczacıların büyük risk altında olduğuna dikkat çeken İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Riskli gruptayız. Eczaneden içeri giren kişinin pozitif mi negatif mi olduğunu bilme şansımız yok. Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre İstanbul'da 20 eczaneye virüs girdi. 7-8 meslektaşımız pozitif. Tabii eczane çalışanlarından da vakalar var. Bir arkadaşımız yoğun bakımda. 5200 eczaneye tulum, siperlik gönderdik. Toplamda 20 bin tulum ve siperlik gönderdik. Ancak bunu kendi imkanlarımızla sürdürmemiz çok zor. Sağlık Bakanlığı'ndan tulum ve siperlik talebinde bulunduk."