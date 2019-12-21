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Sancaktepe'de otomobil ile minibüs çarpıştı 5 yaralı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHASancaktepe TEM yan yolda bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

21.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:38
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Sancaktepe TEM yan yolda bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken yol bir süre trafiğe kapandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Otomobil ile minibüs henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her ki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yol bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Sancaktepe'de otomobil ile minibüs çarpıştı 5 yaralı

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Kaynak: DHA


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