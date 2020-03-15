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Sancaktepe'de otomobil şarampole çıkarak takla attı

Sancaktepe'de otomobil şarampole çıkarak takla attı Sancaktepe'de korkutan kaza TEM otoyolu Sancaktepe Mevkiinde bilinmeyen bir nedenden sürücüsün hakimiyetini kaybettiği araç şarampole çıkarak takla attı.

15.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:49
Sancaktepe 'de otomobil şarampole çıkarak takla attı
Sancaktepe'de korkutan kaza
İSTANBUL - TEM otoyolu Sancaktepe Mevkiinde bilinmeyen bir nedenden sürücüsün hakimiyetini kaybettiği araç şarampole çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan üç kişiden ikisi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza TEM Otoyolu Sancaktepe mevkiinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Selami A .yönetimindeki 34 GUD 92 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole çıkarak takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kadın tedbir amaçlı Kartal eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle otoyolda trafik oluştu. Sancaktepe'de otomobil şarampole çıkarak takla attı

Kaynak: İHA

Etiketler : TEM Otoyolu, Sancaktepe, 3. Sayfa

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