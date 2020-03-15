Sancaktepe'de otomobil takla attı
TEM otoyolu Sancaktepe mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole çıkarak takla attı.
15.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:36
TEM otoyolu Sancaktepe mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole çıkarak takla attı.
Kaza, TEM Otoyolu Sancaktepe mevkiinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Selami A. yönetimindeki 34 GUD 92 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole çıkarak takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kadın, tedbir amaçlı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle otoyolda trafik oluştu. - İSTANBUL
Kaza, TEM Otoyolu Sancaktepe mevkiinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Selami A. yönetimindeki 34 GUD 92 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole çıkarak takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kadın, tedbir amaçlı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle otoyolda trafik oluştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : TEM Otoyolu, Sancaktepe, 3. Sayfa
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