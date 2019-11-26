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SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN TIR DEVRİLDİ

SANCAKTEPE, Kuzey Çevre Otoyolu'nda otomobille çarpışan TIR devrildi.

26.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:05SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN TIR DEVRİLDİ
SANCAKTEPE, Kuzey Çevre Otoyolu'nda otomobille çarpışan TIR devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen TIR'ı kaldırmak için ekipler çalışma başlattı.

Kaa saat, 12.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istikametine giden Güzide Gülsun yönetimindeki 34 NUF 79 plakalı otomobille Mehmet 'nin kullandığı 34 BZE 830 plakalı TIR henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazadan kaçmaya çalışan TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince TIR devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi tedbir amacıyla kapatıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri devrilen TIR

-Kaza yapan otomobil

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Karaahmetli, Paşaköy, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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