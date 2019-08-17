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Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi

Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

17.08.2019 10:38
Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi
Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi
İSTANBUL - Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.
Mevlana Mahallesi Kemal Koçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında bulunan dairede saat 07.30'da iddiaya göre doğalgaz patlaması meydana gelmişti.Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yıkılmıştı. Patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi

Sancaktepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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