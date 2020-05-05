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Sancaktepe'de pazarda yoğunluk... Sosyal mesafe hiçe sayıldı

SANCAKTEPE Veysel Karani Mahallesi'nde kurulan semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarıları hiçe sayıldı.

Sancaktepe'de pazarda yoğunluk... Sosyal mesafe hiçe sayıldı
05.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:32

SANCAKTEPE Veysel Karani Mahallesi'nde kurulan semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarıları hiçe sayıldı. Alışverişe gelenlerin büyük yoğunluk oluşturduğu pazarın giriş ve çıkışlarına el dezenfektanı istasyonu koyulurken, zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

Alışveriş yapan vatandaşların çoğunun maske taktığı görüldü. Pazara gelen bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen elleriyle sebze ve meyve seçti, kalabalıkta sosyal mesafe kuralına ise uyulmadı. Alışverişe gelenlerden Medine Güneş "Pazarda tek tük maskesiz vatandaş görüyoruz. Pazar esnafı elle seçmeye müsaade etmiyor." Şeklinde konuştu.

Pazar esnafı Metin Oğul da "Sultanbeyli, Pendik, Sancaktepe esnafıyım. Benim normalde giyim tezgahım var. Yasak sebebiyle şu an limon satıyorum. Giyim tezgahımızı açamıyoruz. Komşularımız da çok çeşit olduğundan dolayı biz çeşitli ürün alıp getirip satamıyoruz. Pazarda bazen maskesiz müşterilere denk geliyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimiz veriyoruz. Kendimiz de eldiven takıyoruz. Bu konuda biraz hassas davranıyoruz." İfadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Sancaktepe, Zabıta, Güncel, Haber

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