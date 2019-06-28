28.06.2019 18:15
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Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayeti

Sancaktepe

Sancaktepe'de bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle vurularak feci şekilde öldürüldü.

Sancaktepe 'de bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle vurularak feci şekilde öldürüldü. Pompalı tüfekli saldırganın kimliği henüz belirlenemezken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Sancaktepe Paşaköy Şile bağlantı yolunda saat 16.30 sıralarında, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından üzerine pompalı tüfekle ateş açılan kadın feci şekilde can verdi. Yol ortasında kadının cesedine rastlayan vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Polis, pompalı tüfekli saldırganı bulmak için çalışma başlattı.
(Halit Arslan/İHA)
Kaynak: İHA
Polis , Sancaktepe , Güncel

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