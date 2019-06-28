28.06.2019 18:41
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayeti

Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayetiİSTANBUL - Sancaktepe'de kimliği henüz bilinmeyen bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle feci şekilde öldürüldü.

Sancaktepe 'de pompalı tüfekle kadın cinayeti
İSTANBUL - Sancaktepe'de kimliği henüz bilinmeyen bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle feci şekilde öldürüldü. Pompalı tüfekli saldırganın kimliği henüz belirlenemezken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolunda saat 16: 30 sıralarında, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından üzerine pompalı tüfekle ateş açılan kadın feci şekilde can verdi. Yol ortasında kadının cesedine rastlayan vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Polis, pompalı tüfekli saldırganı bulmak için çalışma başlattı.Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayeti
Kaynak: İHA
Sancaktepe , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:45 Sancaktepe'de pompalı tüfekle kadın cinayeti
19:44 D-100 karayolunu birbirine kattığı iddia edilen çift adli kontrolle serbest
19:38 Karısını öldüren şahıs kendini vurarak şahıs intihar etti
19:35 Tekirdağ'da göçmen operasyonu
19:35 İstanbul Boğazında korkutan kaza kamerada
19:30 Ot yangını mahalleyi duman içinde bıraktı
19:22 İstanbul'da taksicilere "Son Durak" operasyonu