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SANCAKTEPE'DE SAHTE DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHASancaktepe'de polis ekipleri sahte dezenfektan üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi.

23.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:48

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Sancaktepe 'de polis ekipleri sahte dezenfektan üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. Polis sahte dezenfektanların, yanı sıra çok sayıda sahte deterjan ele geçirdi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Sahte dezenfektan üretildiği ihbarını alan Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan bir imalathaneye akşam saatlerinde baskın düzenledi. Ekipler, imalathanenin önünde hareket halinde bulunan bir TIR'ı durdurdu. Polis ekipleri, TIR'a yüklenmiş sahte deterjanları ele geçirdi. Ayrıca imalathaneye giren ekipler, satışa hazır çok sayıda sahte dezenfektanlara el koydu. İmalathanede hijyenik olmayan varillerde bidonlara konulmak üzere bekletilen kimyasal malzemeler de ele geçirildi. İmalathanenin sahibi olan H.D. gözaltına alındı.

SANCAKTEPE’DE SAHTE DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

SANCAKTEPE'DE SAHTE DEZENFEKTAN İMALATHANESİNE BASKIN
Etiketler : Sancaktepe, İstanbul, Polis, DHA, Güncel

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