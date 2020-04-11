Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sancaktepe'de salgın hastanesindeki çalışmalar havadan görüntülendi

KORONAVİRÜS nedeniyle Sancaktepe'de yapımına başlanan bir yataklı salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor.

11.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:14
Sancaktepe'de salgın hastanesindeki çalışmalar havadan görüntülendi
KORONAVİRÜS nedeniyle Sancaktepe 'de yapımına başlanan bir yataklı salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Hastane inşaatındaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, İstanbul Sancaktepe'de bulunan havalimanı bölgesinde yapımı devam eden salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Şantiyeden çıkarılan hafriyat kamyonlara yüklenerek başka bir noktaya taşınıyor. Hastane alanındaki çalışmalar havadan da görüntülendi


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Sancaktepe'de salgın hastanesindeki çalışmalar havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:42: Sessizliğe bürünen Adana'da valilik hizmetlerini sürdürüyor - Haber 15:42: Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a uzatıldı - Haber 15:41: Nilüfer Belediyesi halkın yanında - Haber 15:40: Babasının cenazesine gidebilmek için izin almaya çıktı - Haber 15:40: Bursa'da sokak hayvanlarına dost eli - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler