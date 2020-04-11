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SANCAKTEPE'DE SALGIN HASTANESİNDEKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KORONAVİRÜS nedeniyle Sancaktepe'de yapımına başlanan bir yataklı salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor.

11.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:57
KORONAVİRÜS nedeniyle Sancaktepe 'de yapımına başlanan bir yataklı salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Hastane inşaatındaki çalışmalar havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, İstanbul Sancaktepe'de bulunan havalimanı bölgesinde yapımı devam eden salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Şantiyeden çıkarılan hafriyat kamyonlara yüklenerek başka bir noktaya taşınıyor. Hastane alanındaki çalışmalar havadan da görüntülendi SANCAKTEPE’DE SALGIN HASTANESİNDEKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, İstanbul, Güncel
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