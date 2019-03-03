Sancaktepe'de Soba Faciasında Ölen İki Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

SANCAKTEPE'de sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Mahallesi
Yakamoz Sokak'taki evlerinde otururken sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybeden Salih (10) ve Hayrünnisa (7) Boyraz için Samandıra
Hazreti Ebubekir Sıddık
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye iki kardeşin babası Adem Boyraz, akrabaları, Sancaktepe Belediye
Başkanı İsmail Erdem
, Ak Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü
ve çok sayıda kişi katıldı.
İki kardeşin babası Adem Boyraz gözyaşlarını tutamazken, amcaları Erdoğan Boyraz tabutlara sarılıp uzun süre ağladı. Salih Boyraz'ın tabutunun başına gömleği, Hayrünnisa Boyraz'ın tabutunun başına ise elbisesi konuldu. İki çocuk için, ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından cenazeler, elden ele taşınarak 300 metre uzaklıktaki Samandıra Merkez
Mezarlığı'nda defnedildi.
- İstanbul
Samandıra, Sancaktepe, Güncel
Kaynak: DHA