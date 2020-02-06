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Sancaktepe'de soğuk havadan korunmaları için kedilere ev

Sancaktepe Belediyesi, sokak kedilerinin soğuktan korunmaları için ilçenin 38 farklı noktasına kedi evi koydu.

06.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:48Sancaktepe'de soğuk havadan korunmaları için kedilere ev
Belediyesi, sokak kedilerinin soğuktan korunmaları için ilçenin 38 farklı noktasına kedi evi koydu. Kedi evlerinin yanı sıra farklı noktalara düzenli olarak mama da bırakılacak.

Sancaktepe Belediyesi, sokak kedilerinin yaşamlarını sağlıklı sürdürmeleri ilçenin 38 farklı noktasına kedi evi yerleştirdi. Ayrıca kediler için parklara, bahçelere, resmi kurumların ve sitelerin bahçesine mama desteğinde de bulunulacak. Proje ile çocuklara hayvan sevgisi ve insanların onlara bakmakla yükümlü olduğu bilinci aşılanacak.

38 farklı noktaya konulan kedi evleri çocukların da ilgi odağı oldu. Çocuklarla beraber kedi evlerini yerinde inceleyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü kedilere mama verdi. Döğücü, "Çocuklarla bugün bu soğuk havalarda sokak hayvanlarımız sokakta kalmasın diye ilçemizin belli noktalarına kedi evlerinizi yerleştiriyoruz. Onlara mamalar koyacağız. Çocuklarımız geliyor, gençlerimiz geliyor buralara. Onlar da kedilerimize mama verecekler. Burada hem barınacak hem de karınları doyacak. Bunu ilçemizin muhtelif yerlerinde başlattık. Artık soğuklarda hayvanlarımız dışarıda kalmayacak İnşallah" dedi. - İSTANBUL

Sancaktepe, Güncel

Kaynak: İHA

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